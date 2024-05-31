Сафиуллин и Пирс вышли во второй круг парного «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Роман Сафиуллин и австралиец Джон Пирс победили представителя Индии Юки Бхамбри и Альбано Оливетти из Франции в первом круге парного «Ролан Гаррос» — 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету Сафиуллина и Пирса 4 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из трех.

В следующем круге россиянин в паре с австралийцем сыграют против победителей матча Харри Хелиоваара (Финляндия)/Анри Паттен (Великобритания) — Люк Джонсон (Великобритания)/Скандер Мансури (Тунис).