Сафиуллин проиграл Синнеру и не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Уимблдона — 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Матч длился 2 часа 16 минут. Сафиуллин сделал за игру 8 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. У Синнера — 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 из 12 реализованных брейк-пойнтов. В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Андрей Рублев — Новак Джокович. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Четвертьфинал Янник Синнер (Италия, 8) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2, 6:2