Сафиуллин проиграл в первом круге Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл американцу Денису Кудле в первом круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 5:7, 6:7 (6:8), 3:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 2 минуты.

97-я ракетка мира Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету 108-й ракетки мира Кудлы — 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Кудла сыграет с французом Уго Умбером, который ранее обыграл соотечественника Ришара Гаске (6:3, 6:4, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Кудла (США, LL) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3

Уго Умбер (Франция) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 6:4, 6:3