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Сегодня, 01:08

Сафиуллин уступил Лайовичу в первом круге «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге «Ролан Гаррос» уступил сербу Душану Лайовичу со счетом 6:4, 5:7, 4:6, 7:6 (8:6), 4:6.

Встреча продолжалась 4 часа 10 минут. На счету 26-летнего россиянина 3 эйса, 4 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 22.

Во втором круге Лайович встретится с победителем матча Тейлор Фритц (США) — Федерико Кориа (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Душан Лайович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 4:6, 7:5, 6:4, 6:7 (6:8), 6:4

Ролан Гаррос
Душан Лайович
Роман Сафиуллин
5
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