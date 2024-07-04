Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Руслан Сафиуллин обыграл чеха Томаша Махача во втором круге Уимблдона — 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. Встреча длилась 2 часа 34 минуты.

Сафиуллин сделал восемь подач навылет, совершил восемь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 12. На счету Махача три эйса, две двойные ошибки и пять брейков при 12 брейк-пойнтах.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Сафиуллин сыграет с Артуром Филсом (Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Томаш Махач (Чехия) — 6:2, 6:4, 5:7, 6:3