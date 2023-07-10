Самсонова и Вавассори закончили выступление на Уимблдоне в парном разряде

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с француженкой Николя Маю обыграли россиянку Людмилу Самсонову и итальянку Андреу Вавассори во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8). В следующем круге победительницы сыграют с парой Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 7). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Микст Парный разряд Второй круг Анна Данилина/Николя Маю (Казахстан/Франция) — Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8)