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«Большой шлем»

Сегодня, 19:26

Самсонова и Вавассори закончили выступление на Уимблдоне в парном разряде

Виктория Кравченко
Людмила Самсонова.
Фото AFP
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с француженкой Николя Маю обыграли россиянку Людмилу Самсонову и итальянку Андреу Вавассори во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8).

В следующем круге победительницы сыграют с парой Людмила Киченок/Мате Павич (Украина/Хорватия, 7).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Второй круг

Анна Данилина/Николя Маю (Казахстан/Франция) — Людмила Самсонова/Андреа Вавассори (Россия/Италия) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/12/35/
Уимблдон
Людмила Самсонова
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