Самсонова обыграла Аванесян и вышла в третий круг Уимблдона

Сегодня, 22:15
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Элину Аванесян в матче второго круга Уимблдона — 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 16 минут.
В следующем раунде россиянка встретится также с теннисисткой из России Анной Калинской.
Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Ее соперница подала один эйс, сделала пять двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Элина Аванесян (Россия) — 6:3, 6:3