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Сегодня, 19:51

Самсонова обыграла Масарову и вышла во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
Людмила Самсонова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге Уимблдона обыграла испанку Ребеку Масарову со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 25-летней россиянки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Самсонова встретится с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Элина Аванесян (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Ребека Масарова (Испания) — 6:3, 4:6, 6:2

Елена Остапенко (Латвия, 13) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:1, 6:2

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Уимблдон
Людмила Самсонова
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