Самсонова обыграла Масарову и вышла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге Уимблдона обыграла испанку Ребеку Масарову со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 25-летней россиянки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Во втором круге Самсонова встретится с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Элина Аванесян (Россия). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Людмила Самсонова (Россия, 15) — Ребека Масарова (Испания) — 6:3, 4:6, 6:2 Елена Остапенко (Латвия, 13) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:1, 6:2 Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»