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Сегодня, 13:25

Самсонова разгромила Линетт в первом круге «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
Людмила Самсонова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Людмила Самсонова разгромила Магду Линетт из Польши в первом круге Открытого чемпионата Франции — 6:1, 6:1

Матч продолжался 1 час 9 минут. Обе спортсменки дважды подали навылет и допустили по две двойные ошибки. У Самсоновой также 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге турнира россиянка сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 17) — Магда Линетт (Польша) — 6:1, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/5/
Людмила Самсонова
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