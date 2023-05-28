Самсонова разгромила Волынец в первом круге «Ролан Гаррос», отдав сопернице лишь один гейм

Сегодня, 22:15
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
В первом круге россиянка обыграла американку Кэти Волынец в двух сетах — 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 5 минут.
Во втором круге Самсонова встретится с победителем матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Кэти Волынец (США) — 6:0, 6:1