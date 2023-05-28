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«Большой шлем»

Сегодня, 22:15

Самсонова разгромила Волынец в первом круге «Ролан Гаррос», отдав сопернице лишь один гейм

Иван Торопцев
Корреспондент
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

В первом круге россиянка обыграла американку Кэти Волынец в двух сетах — 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 5 минут.

Во втором круге Самсонова встретится с победителем матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Кэти Волынец (США) — 6:0, 6:1

Теннис
Людмила Самсонова
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