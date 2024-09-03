Россиянка Людмила Самсонова сыграет с полькой Игой Свентек в 1/8 финала US Open 2024 в ночь со 2 на 3 сентября. Время начала — после 02.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе им. А. Эша Национального теннисного центра имени Билли Джина Кинга в Нью-Йорке (США).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «мэйджора» в Нью-Йорке. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Самсонова — Свентек можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

25-летняя Самсонова — 16-й номер рейтинга WTA. 23-летняя Свентек — первая ракетка мира.

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