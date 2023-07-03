Самсонова уступила румынке Богдан в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила румынке Ане Богдан в первом круге Уимблдона — 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).

На счету россиянки 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Румынская спортсменка 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 4.

В следующем круге Богдан встретится с американкой Алисией Паркс.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ана Богдан (Румыния) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)