Самсонова уступила румынке Богдан в первом круге Уимблдона

Сегодня, 15:40
Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила румынке Ане Богдан в первом круге Уимблдона — 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).
На счету россиянки 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Румынская спортсменка 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 4.
В следующем круге Богдан встретится с американкой Алисией Паркс.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ана Богдан (Румыния) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)