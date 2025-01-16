Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

«Большой шлем». Новости

Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:54

Самсонова вышла во второй круг парного турнира Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с итальянкой Элизабеттой Коччаретто в первом круге Australian Open обыграли Анну Бендар из Венгрии и японку Моюку Утидзиму.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4. На счету победительниц 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Самсонова и Коччаретто встретятся с победительницами матча Мию Като/Рената Сарасуа (Япония/Мексика) — София Кенин/Моника Никулеску (США/Румыния).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Анна Бондар/Моюка Утидзима (Венгрия/Япония) — 6:2, 6:4

Australian Open
Людмила Самсонова
Читайте также
Ребенок погиб под снежным завалом в Красноярском крае
В Белоруссии сообщили о планах по захвату радикалами приграничного района страны
Медведеву грозит штраф в 100 тысяч долларов за сломанную ракетку и камеру
В США оценили перспективы транзита российского газа через Украину
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: Хачанов обыграл Диалло, Медведев сыграет с Тином и другие матчи
Australian Open-2025, расписание и результаты 16 января: Касаткина вышла в третий круг, Эрика Андреева проиграла
Хачанов в третьем круге Australian Open сыграет с Микельсеном
Даниил Медведев — Лернер Тин: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open
Сто тысяч долларов штрафа и возмещение ущерба. Последствия выходки Медведева в Австралии
Лис, заменившая Калинскую, обыграла Грачеву и вышла в третий круг Australian Open
Сегодня
Вчера
Неделя