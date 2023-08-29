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«Большой шлем»

Сегодня, 19:49

Самсонова вышла во второй круг US Open

Руслан Минаев
Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports
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Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Клер Лью в первом круге US Open — 7:6 (7:3), 6:3. Матч длился 1 час 39 минут.

Самсонова сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. У Лью — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Во втором круге 15-я ракетка мира встретится с немкой Тамарой Корпач.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Клер Лю (США) — 7:6 (7:3), 6:3

Тамара Корпач (Германия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:2

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: Сетка US Open
US Open
Людмила Самсонова
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