Щитов оценил переход Кагарлицкого из «Ак Барса» в «Торпедо»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов отреагировал на подписание контракта между «Торпедо» и нападающим Дмитрием Кагарлицким.

«Для «Торпедо» это очень мощное усиление, а для самого Кагарлицкого — весьма интересный поворот карьеры. Интересно, как он поведет себя в команде Игоря Ларионова, какие качества он проявит? Надеюсь, что он там раскроет свои лучшие качества, откроет в себе что-то новое, и поможет нижегородцам. Я думаю, что Дмитрий — человек неконфликтный. Полагаю, что это подписание было согласовано с Игорем Ларионовым. Поэтому у меня нет никаких опасений», — цитирует Щитова «РБ Спорт».