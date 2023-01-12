Селехметьева вышла на Векич в основной сетке Australian Open, Шнайдер — на Кучову, Кудерметова — на Гадеки

Australian Open распределил квалифаеров по женской сетке турнира «Большого шлема». Россиянка Полина Кудерметова попала на австралийку Оливию Гадеки, Диана Шнайдер сыграет с Кристиной Кучовой, а Оксана Селехметьева — с Донной Векич из Хорватии. На еще одну представительницу России Евгению Родину из квалификации вышла американка Кэти Волынец. В основной сетке женского Australian Open-2023 сыграют 14 российских теннисисток. Матчи начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.