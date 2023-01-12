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«Большой шлем»

Сегодня, 14:02

Селехметьева вышла на Векич в основной сетке Australian Open, Шнайдер — на Кучову, Кудерметова — на Гадеки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Australian Open распределил квалифаеров по женской сетке турнира «Большого шлема».

Россиянка Полина Кудерметова попала на австралийку Оливию Гадеки, Диана Шнайдер сыграет с Кристиной Кучовой, а Оксана Селехметьева — с Донной Векич из Хорватии.

На еще одну представительницу России Евгению Родину из квалификации вышла американка Кэти Волынец.

В основной сетке женского Australian Open-2023 сыграют 14 российских теннисисток. Матчи начнутся 16 января. Финальный поединок женского турнира запланирован на 28 января.

Источник: https://ausopen.com/draws#!womens-singles
Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
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Тарпищев назвал сложной сетку российских теннисисток на Australian Open