Селиваненко: «Думаю, у Карацева будет интересный матч с Шевченко»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча первого круга «Ролан Гаррос» между россиянином Асланом Карацевым и Александром Шевченко из Казахстана.

«Аслан в принципе вернулся к игре в турнирах гораздо быстрее, чем многие предполагали после такой серьезной травмы. Что касается готовности играть матчи из пяти сетов, то Аслан всегда отличался выносливостью. Думаю, у него будет интересный матч с Шевченко», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Матч Шевченко — Карацев пройдет сегодня, 27 мая и начнется не раньше 12:00 мск.