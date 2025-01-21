Селиваненко назвал превосходной игру Павлюченковой на Australian Open

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры Анастасии Павлюченковой против Арины Соболенко в 1/4 финала Australian Open-2025.

«Анастасия в Мельбурне сыграла превосходно, играя без внутреннего давления, пройдя во вторую неделю турнира «Большого шлема» и имея шансы в матче с первой ракеткой мира», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертьфинальном матче 33-летняя спортсменка в трех сетах уступила первой ракетке мира — 2:6, 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В полуфинале Australian Open Соболенко встретится с испанкой Паулой Бадосой. 26-летняя белоруска выигрывала турнир «Большого шлема» в Мельбурне два года подряд.