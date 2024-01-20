Селиваненко назвал причины победы Медведева над Оже-Альяссимом в матче Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от победы российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:3, 6:4, 6:3) в третьем круге Australian Open.

«Медведев в матче с Оже-Альяссимом выглядел очень уверенно. В отличие от предыдущей встречи он с самого начала повел в счете и дальше доминировал на протяжении всей игры, не давая шансов сопернику вернуться в борьбу», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Соперником Медведева в четвертом круге станет 69-я ракетка мира Нуну Боржеш из Португалии.