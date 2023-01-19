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Сегодня, 12:20

Селиваненко назвал причины поражения Кудерметовой во втором круге Australian Open

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет Вероники Кудерметовой во втором круге Australian Open. В трех сетах россиянка проиграла американце Кэти Волынец — 4:6, 6:2, 2:6.

«Игра неудачно сложилась из-за большого количества невынужденных ошибок. С таким количеством невынужденных ошибок трудно претендовать на победу. Но это спорт. Здесь надо отдавать должное сопернику. Если ты играешь не на максимум, а соперник свои шансы использует, то он и выигрывает. Всегда кто-то оказывается сильнее», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч продолжался 2 часа 10 минут. 25-летняя россиянка четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У 21-летней американки — 0 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Australian Open
Вероника Кудерметова
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