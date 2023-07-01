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Сегодня, 00:37

Селиваненко назвал самые интересные пары первого круга Уимблдона

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал итоги жеребьевки мужской сетки Уимблдона.

«Уимблдон — это особое событие в жизни мирового теннисного сообщества. Поэтому я жду увлекательный турнир. Любая жеребьевка, с одной стороны, приносит определенное количество пар, участники которых вряд ли хотели встретиться уже в первом круге. Например, Ник Кирьос и Давид Гоффен. А с другой стороны, даёт возможность не самым известным игрока преподнести сенсацию.

В первом круге есть еще одна очень интересная пара: россиянин Александр Шевченко против Адриана Маннарино. Тем более, что ее победитель встретится с победителем пары Даниила Медведева и Артура Фери», — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко.

 
Логотип Уимблдона. Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10967033-selivanenko-vydelil-dve-samye-interesnye-pary-pervogo-kruga-uimbldona.html
Теннис
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