Селиваненко назвал самый принципиальный матч в четвертьфиналах женского Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал о своих ожиданиях от женских четвертьфиналов на Уимблдоне-2023.

«В женские четвертьфиналы вышли шесть сеянных и две несеянные теннисистки. У них наиболее принципиальным будет матч между Еленой Рыбакиной и Онс Жабер, которые встречались в финале прошлогоднего Уимблдона», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира Ига Свентек из Польши встретится с украинкой Элиной Свитолиной, американка Джессика Пегула сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, Онс Жабер из Туниса — с Еленой Рыбакиной из Казахстана. А соперницей американки Мэдисон Кис станет белоруска Арина Соболенко.