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Сегодня, 12:29

Селиваненко назвал «трудовой» победу Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над немцем Домиником Кепфером (6:3, 6:4, 5:7, 6:3) в первом круге «Ролан Гаррос».

«На турнирах «Большого шлема» изначально не стоит ожидать легких матчей. Даниил сыграл в своем стиле, одержав трудовую победу над непростым соперником», — сказал Селиваненко «СЭ».

Следующим соперником 28-летнего Медведева станет представитель Сербии Миомир Кецманович. Счет в личных встречах 3-0 в пользу 5-й ракетки мира.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Софья Грецкая

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Даниил Медведев
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