Селиваненко назвал тяжелой и заслуженной победу Медведева над Хуркачем

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на победу Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4) в четвертьфинале Australian Open-2024. Игра длилась 4 часа 3 минуты.

«Очередной теннисный марафон на 4 часа. Даниилу удалось выиграть самые важные мячи, сделав как по классическому учебнику брейк в седьмом гейме решающего сета. Так что очень тяжелая, но заслуженная победа», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев в третий раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. Его соперником по 1/2 финала станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).