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Сегодня, 19:00

Селиваненко о поражении Александровой: «Чтобы обыгрывать Соболенко, нужно превзойти саму себя»

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото AFP
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение россиянки Екатерины Александровой от белорусской теннисистки Арины Соболенко (4:6, 0:6) в матче четвертого круга Уимблдона.

«Арина Соболенко — одна из самых сильнейших в мире. Сегодня она выглядела мощнее и увереннее. Чтобы побеждать Соболенко при такой игре, нужно превзойти саму себя. В любом случае, этот турнир запомнится для Екатерины», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В четвертьфинале Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в четвертом круге победила другую россиянку Мирру Андрееву (3:6, 7:6 (7:4), 6:2).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
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