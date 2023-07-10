Селиваненко о поражении Александровой: «Чтобы обыгрывать Соболенко, нужно превзойти саму себя»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение россиянки Екатерины Александровой от белорусской теннисистки Арины Соболенко (4:6, 0:6) в матче четвертого круга Уимблдона.

«Арина Соболенко — одна из самых сильнейших в мире. Сегодня она выглядела мощнее и увереннее. Чтобы побеждать Соболенко при такой игре, нужно превзойти саму себя. В любом случае, этот турнир запомнится для Екатерины», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В четвертьфинале Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в четвертом круге победила другую россиянку Мирру Андрееву (3:6, 7:6 (7:4), 6:2).