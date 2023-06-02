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Сегодня, 17:38

Селиваненко объяснил поражение Рублева в третьем круге «Ролан Гарроса»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение российского теннисиста Андрея Рублева от итальянца Лоренцо Сонего (7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6) в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

«У Андрея сегодня не получилось выиграть, потому что на протяжении матча Лоренцо оказался сильнее. Первые два сета, особенно второй Андрей достаточно легко выиграл. Но в этом особенность длинных, пятисетовых матчей, нужно играть до конца. Поэтому Лоренцо сегодня оказался сильнее. Выигрывает тот, кто оказывается сильнее на протяжении всего матча», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертом круге Сонего сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

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