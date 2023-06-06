Селиваненко оценил борьбу Хачанова и Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал события в матче между российским теннисистом Кареном Хачановым и третьей ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии на «Ролан Гаррос».

«Хачанов и Джокович провели матч достойный четвертьфинала турнира «Большого шлема». Они показали красивый теннис со множеством увлекательных розыгрышей. В итоге Новак оказался надежнее и чуть сильнее. В целом, думаю, игра доставила удовольствие всем, кто ее смотрел. Стал ли переломным тай-брейк во втором сете? Все, кто следят за Джоковичем, знают: если он проиграл первые два сета, это еще не значит, что он проиграл весь матч. Новак нередко долго раскачивается, отпускает игру, а потом постепенно гейм за геймом дожимает соперника. Конечно, борьба, наверное, могла бы сложиться по-другому. Но говорить о том, что, выиграв второй сет, Карен точно победил бы во встрече, будет некорректно», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале со счетом 6:4, 6:7, 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа и 38 минут.