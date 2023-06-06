Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:51

Селиваненко оценил борьбу Хачанова и Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал события в матче между российским теннисистом Кареном Хачановым и третьей ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии на «Ролан Гаррос».

«Хачанов и Джокович провели матч достойный четвертьфинала турнира «Большого шлема». Они показали красивый теннис со множеством увлекательных розыгрышей. В итоге Новак оказался надежнее и чуть сильнее. В целом, думаю, игра доставила удовольствие всем, кто ее смотрел. Стал ли переломным тай-брейк во втором сете? Все, кто следят за Джоковичем, знают: если он проиграл первые два сета, это еще не значит, что он проиграл весь матч. Новак нередко долго раскачивается, отпускает игру, а потом постепенно гейм за геймом дожимает соперника. Конечно, борьба, наверное, могла бы сложиться по-другому. Но говорить о том, что, выиграв второй сет, Карен точно победил бы во встрече, будет некорректно», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале со счетом 6:4, 6:7, 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа и 38 минут.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10921679-selivanenko-ocenil-borbu-hachanova-i-dzhokovicha-v-chetvertfinale-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
Новак Джокович
0
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович: «Карен был лучше на протяжении большей части первых двух сетов»

Селиваненко подвел итог выступления Павлюченковой на «Ролан Гаррос»