Селиваненко оценил игру Медведева в первом круге Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил выход Даниила Медведева во второй круг Australian Open.

В первом круге 27-летний россиянин встретился с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева.

«Для меня никакой результат на старте не является неожиданным. Все стремятся бороться и показать себя. У кого-то получается, а других — нет», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Во втором круге Australian Open-2024 Даниил Медведев встретится с финном Эмилем Руусувуори.