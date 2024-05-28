Селиваненко оценил старт Медведева на Открытом чемпионате Франции

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».

В понедельник, 27 мая, российский теннисист одержал победу над немцем Домиником Кепфером со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

«Даниил вчера сыграл на своем уровне и в своем стиле, никто не ожидает легких матчей в турнире «Большого шлема». В принципе не вижу смысла заниматься предсказаниями и оценками шансов кого-либо. Целый ряд игроков имеет все шансы претендовать на успешное выступление», — приводит «Спорт День за Днем» слова Селиваненко.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Матч пройдет в среду, 29 мая, и начнется не ранее 12.00 по московскому времени.