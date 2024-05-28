Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:27

Селиваненко оценил старт Медведева на Открытом чемпионате Франции

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос».

В понедельник, 27 мая, российский теннисист одержал победу над немцем Домиником Кепфером со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

«Даниил вчера сыграл на своем уровне и в своем стиле, никто не ожидает легких матчей в турнире «Большого шлема». В принципе не вижу смысла заниматься предсказаниями и оценками шансов кого-либо. Целый ряд игроков имеет все шансы претендовать на успешное выступление», — приводит «Спорт День за Днем» слова Селиваненко.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Матч пройдет в среду, 29 мая, и начнется не ранее 12.00 по московскому времени.

Источник: Спорт День за Днем
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
1
0
Читайте также
Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Финны в бешенстве - сборная России отстранена, а в рейтинге все равно выше их, чехи заговорили о русских деньгах. Что происходит после ЧМХ-2024, где не было России
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Мирра мощно стартовала на «Ролан Гаррос» в отличие от сестры. Россиянки сыграли почти идеально
Рыбакина и Мирра Андреева стартовали с побед, матч Джоковича. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева за час победила Бектас в стартовом матче на «Ролан Гаррос»
Касаткина обратилась к болельщикам после выхода во второй круг «Ролан Гаррос»
Стирнс сыграет против Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос»
Соболенко: «Тяжело получать удовольствие, когда играешь не на 100 процентов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Соболенко: «Тяжело получать удовольствие, когда играешь не на 100 процентов»

Стирнс сыграет против Касаткиной во втором круге «Ролан Гаррос»