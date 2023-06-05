Селиваненко оценил успехи молодых российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился мнением о результатах молодых российских теннисисток Мирры Андреевой и Элины Аванесян на «Ролан Гаррос».

«Для Андреевой и Аванесян этот «Ролан Гаррос» стал пока лучшим турниром в их только начинающихся карьерах. Они показали, что могут побеждать любых соперниц. Теперь дело за взрослением и приобретением опыта. А играют они на уровне лидеров и способны проходить далеко на турнирах «Большого шлема». Аванесян специалисты знали давно. Она не первый раз привлекает их внимание. Все, кто внимательно следят за теннисом, предполагали, что Элина может «выстрелить» и далеко пройти на серьезном турнире», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

На «Ролан Гаррос» 16-летняя Мирра Андреева дошла до третьего круга. 20-летняя Элина Аванесян остановилась в четвертом раунде, победив на пути к нему 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич.