Селиваненко оценил выступление россиян на первой неделе «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выступление российских теннисистов на первой неделе «Ролан Гаррос».

«Для Карена Хачанова и Анастасии Павлюченковой «Ролан Гаррос» складывается отлично. А для Даниила Медведева турнир стал не самым лучшим. Что касается других российских теннисистов, то у каждого из них своя история и не имеет смысла оценивать их выступление в целом в таком индивидуальном виде спорта, как теннис», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Из 5 российских теннисистов и 13 теннисисток, стартовавших на Открытом чемпионате Франции, до четвертьфинала дошли только Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет против серба Новака Джоковича, а Павлюченкова встретится с чешкой Каролиной Муховой.