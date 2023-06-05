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Сегодня, 15:53

Селиваненко оценил выступление россиян на первой неделе «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выступление российских теннисистов на первой неделе «Ролан Гаррос».

«Для Карена Хачанова и Анастасии Павлюченковой «Ролан Гаррос» складывается отлично. А для Даниила Медведева турнир стал не самым лучшим. Что касается других российских теннисистов, то у каждого из них своя история и не имеет смысла оценивать их выступление в целом в таком индивидуальном виде спорта, как теннис», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Из 5 российских теннисистов и 13 теннисисток, стартовавших на Открытом чемпионате Франции, до четвертьфинала дошли только Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет против серба Новака Джоковича, а Павлюченкова встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10919069-selivanenko-podvel-itogi-pervoj-nedeli-rolan-garros-dlya-rossijskih-tennisistov.html
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