Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

19 января, 23:38

Селиваненко оценил выступление Рублева в первых кругах Australian Open

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко назвал уверенной игру российского теннисиста Андрея Рублева в матче с Себастьяном Кордой из США в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Рублев давно готов играть на том уровне, который демонстрирует на старте нынешнего сезона. У всех теннисистов по-разному складываются различные отрезки года. Андрей вошел в сезон в полной готовности и уже выиграл семь матчей подряд. Тут важен не только результат, но и его игра. Во встрече с Кордой Рублев сыграл почти без ошибок. Он уверенно действовал и на своей, и на чужой подаче. Сейчас по игре Андрей близок к оптимальному состоянию», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Следующим соперником Рублева станет австралиец Алекс Де Минаур. Матч между ними пройдет 21 января.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11466683-selivanenko-ocenil-vystuplenie-rubleva-v-pervyh-krugah-otkrytogo-chempionata-avstralii.html
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
0
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Францию призвали выйти из НАТО из-за провокаций против России
Qiwi продаст российские активы гонконгской компании во главе с Протопоповым
На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений
Еврокомиссар заявил о поставке Евросоюзом к весне 1 млн снарядов Украине
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open — расписание и результаты 20 января: Медведев — Оже-Альяссим, Цзюньчэн — Алькарас
Australian Open — расписание и результаты 20 января: Блинкова — Паолини, Калинская — Стивенс
Матчи Медведева, Алькараса и Азаренко. Онлайн-трансляция дня Australian Open
Чесноков: «Организм Медведева в матче с Руусувуори перенес колоссальное утомление»
Ольховский рассказал, за счет чего Андреева отыгралась в матче с Парри
Остойич: «Джокович — невероятный спортсмен, самый популярный человек в Сербии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Чесноков: «Организм Медведева в матче с Руусувуори перенес колоссальное утомление»

Australian Open — расписание и результаты 20 января: Блинкова — Паолини, Калинская — Стивенс