Селиваненко оценил выступление Рублева в первых кругах Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко назвал уверенной игру российского теннисиста Андрея Рублева в матче с Себастьяном Кордой из США в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Рублев давно готов играть на том уровне, который демонстрирует на старте нынешнего сезона. У всех теннисистов по-разному складываются различные отрезки года. Андрей вошел в сезон в полной готовности и уже выиграл семь матчей подряд. Тут важен не только результат, но и его игра. Во встрече с Кордой Рублев сыграл почти без ошибок. Он уверенно действовал и на своей, и на чужой подаче. Сейчас по игре Андрей близок к оптимальному состоянию», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Следующим соперником Рублева станет австралиец Алекс Де Минаур. Матч между ними пройдет 21 января.