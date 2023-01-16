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Сегодня, 19:41

Селиваненко – о победе Медведева: «Даниил сыграл на классе»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над американцем Мартином Гироном в первом круге Australian Open.

«Даниил сыграл на классе, с одной стороны, не затянув игру, а с другой - порадовав зрителей своими утонченными комбинациями и ударами.

Соперник во втором круге? Миллман — опытный игрок, любящий играть перед своей публикой. Но для Даниила привычно играть против местных игроков в разных странах, это неотъемлемая часть карьеры любого теннисиста», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Следующим соперником Медведева станет австралиец Джон Миллман. Матч между теннисистами пройдет в среду, 18 января.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-medvedev-sy-gral-na-klasse/
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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