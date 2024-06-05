Селиваненко о победе Андреевой над Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос»: «Она выдержала давление»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе россиянки Мирры Андреевой над белоруской Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024

«Сегодня было очевидно, что Арину что-то очень сильно беспокоило. Но это ни в какой мере не уменьшает заслугу Мирры, которая выдержала давление такого матча и сумела победить», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини. Матч пройдет в четверг, 6 июля и начнется не ранее 17.30 по московскому времени.

(Софья Грецкая)