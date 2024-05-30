Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

30 мая, 22:59

Селиваненко поделился ожиданиями от матча Котов — Синнер на «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча россиянина Павла Котова против итальянца Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Для Котова это будет первый опыт игры на одном из центральных кортов. Он играл против Синнера в Мадриде, но на турнире «Большого шлема» для Павла это первый подобный опыт. Игра в пяти сетах против одного из лидеров — это тот опыт, который неоценим вне зависимости от того, каков будет результат. Понятно, что Янник на бумаге сильнее, но Котову точно нечего терять. Если он будет играть так же, как он играл до этого, то можно будет попробовать зацепиться, ну а дальше уже как пойдет. Надо просто выйти и получить удовольствие от игры, наслаждаться моментом на главном корте в матче против лидера», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Котовым и Синнером запланирован на 31 мая (12.00 мск).

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Ролан Гаррос
Павел Котов
Янник Синнер
0
Читайте также
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Дмитрий Бивол — Малик Зинад: основная информация о бое — дата и где смотреть
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Шевченко проиграл Муте во втором круге «Ролан Гаррос»

Циньвэнь встретится с Аванесян в третьем круге Открытого чемпионата Франции