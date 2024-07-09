Селиваненко: «Медведеву с Синнером самим интересно, как сложится матч на траве»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с Янником Синнером в 1/4 финала Уимблдона.

«С одной стороны, Медведев и Синнер хорошо знают друг друга. А с другой, хотя трава не является новым покрытием для каждого из них в отдельности, но между собой они сыграют на травяном корте впервые. Думаю, что им и самим интересно, как сложится их поединок. В данном случае, заниматься предсказаниями — дело неблагодарное», — сказал Селиваненко Vprognoze.

Встреча между Медведевым и Синнером состоится во вторник, 9 июля. Статистика личных встреч пока в пользу россиянина — 6:5, однако итальянец выиграл последние 5 матчей с Даниилом подряд.