Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Джоковичем и Алькарасом в финале Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мыслями в преддверии финала Уимблдона-2023 между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Ожидаю увлекательного финального матча от двух лучших на этом Уимблдоне игроков. Противостояние поколений, стилей игры и характеров. Финал Уимблдона — всегда особое событие для каждого, и его исход может зависеть от совпадения мельчайших нюансов», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Джоковичем и Алькарасом пройдет в воскресенье, 16 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени. Сербский теннисист является действующим победителем турнира. В прошлом году в финале Уимблдона он обыграл австралийца Ника Кирьоса.