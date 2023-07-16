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Сегодня, 13:39

Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Джоковичем и Алькарасом в финале Уимблдона

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мыслями в преддверии финала Уимблдона-2023 между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Ожидаю увлекательного финального матча от двух лучших на этом Уимблдоне игроков. Противостояние поколений, стилей игры и характеров. Финал Уимблдона — всегда особое событие для каждого, и его исход может зависеть от совпадения мельчайших нюансов», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Матч между Джоковичем и Алькарасом пройдет в воскресенье, 16 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени. Сербский теннисист является действующим победителем турнира. В прошлом году в финале Уимблдона он обыграл австралийца Ника Кирьоса.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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