Селиваненко: «Рублев и Карацев прекрасно знают друг друга. Нас ждет увлекательная игра»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча второго круга Уимблдона между россиянами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым.

«Всегда интересно смотреть такие матчи. Андрей и Аслан прекрасно знают друг друга, каждый будет пытаться максимально использовать свои сильные стороны. Нас ждет увлекательная игра», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

Матч между Рублевым и Карацевым пройдет в четверг, 6 июля. Ориентировочное время начала — 13.00 по московскому времени.