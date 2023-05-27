Селиваненко поделился ожиданиями от выступления россиянок на Открытом чемпионате Франции

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от выступления российских теннисисток на «Ролан Гаррос».

«В теннисе всегда есть место неожиданным результатам. Все, кто выходит на корт, рассчитывают на успешное выступление. Поэтому не стал бы заниматься предсказаниями, каждый матч будет по-своему интересен», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Открытый чемпионат Франции стартует 28 мая и завершится 11 июня. В турнире примут участие 13 теннисисток из России: Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина, Камилла Рахимова и Варвара Грачева.