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Сегодня, 21:06

Селиваненко подвел итог выступления Павлюченковой на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко оценил игру российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

«После такого длительного перерыва и столь серьезной травмы возвращение Павлюченковой в большой теннис состоялось и состоялось успешно. Она отлично сыграла. В четвертьфинале у Анастасии не хватило сил, но и соперница у нее была достойная. В Париже она убедила всех, а прежде всего саму себя в том, что может играть на том же уровне, как и в свои самые успешные сезоны», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Павлюченкова, занимавшая до начала турнира 333-е место в рейтинге WTA, дошла до четвертьфинала, где уступила 43-й ракетке мира Каролине Муховой из Чехии со счетом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час и 38 минут.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10921706-selivanenko-podvel-itog-vystupleniya-pavlyuchenkovoj-na-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
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