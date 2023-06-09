Селиваненко: «Алькарас не снялся, несмотря на травму, это проявление спортивного духа»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу серба Новака Джоковича над испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 5:7, 6:1, 6:1) в полуфинале «Ролан Гаррос».

«В первых двух сетах на корте была равная борьба, — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко. — И если бы Алькарас не получил повреждение, то это вполне мог бы четырех- или пятичасовой матч из пяти сетов с непонятным исходом. Карлос не снялся, несмотря на травму, во-первых, потому что спортсмен такого уровня будет играть до конца, если есть хоть какие-то силы. Это проявление спортивного духа, желания бороться. Например, Роджер Федерер за всю карьеру ни разу не снялся с матча во время игры. Атлеты такого уровня, как правило, предпочитают завершать встречу, даже если не могут играть в полную силу. Кроме того, в теннисе и у соперника может что-то случиться».

В финале «Ролан Гаррос» Джокович встретится с норвежцем Каспером Руудом.