Селиваненко: «Касаткина максимально использовала свое преимущество в классе и в опыте»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянки Дарьи Касаткиной над британкой Джоди Беррейдж во втором круге Уимблдона.

«Дарья сегодня сыграла очень уверенно, максимально использовав свое преимущество в классе и в опыте. Главное — сохранить дальше такой же настрой и уверенность. Как чувствует себя Касаткина, играя на траве? Сейчас все игроки достаточно универсальны на всех покрытиях, хотя, конечно, у каждого есть свои предпочтения», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина).