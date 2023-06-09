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Сегодня, 00:25

Селиваненко: «Мухова в матче с Соболенко показала теннис самого высокого уровня»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу чешской теннисистки Каролины Муховой над Ариной Соболенко из Белоруссии в полуфинале турнира «Ролан Гаррос».

«Прежде всего надо отдать должное Каролине, которая провела великолепный матч, показав теннис самого высокого уровня. В теннисе так бывает, что, не реализовав свой шанс дальше за несколько мячей игра может перевернуться в обратную сторону — теряется концентрация, уходит внимание, начинает сбоить подача. Подобные матчи с качелями в обе стороны — то, за что, в том числе, так любят теннис», — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко.

В финале открытого чемпионата Франции Мухова сыграет с полькой Игой Свентек.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10925828-selivanenko-prokommentiroval-porazhenie-sobolenko-v-yarkom-matche-s-muhovoj.html
Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Каролина Мухова
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