Селиваненко: «Мухова в матче с Соболенко показала теннис самого высокого уровня»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу чешской теннисистки Каролины Муховой над Ариной Соболенко из Белоруссии в полуфинале турнира «Ролан Гаррос».

«Прежде всего надо отдать должное Каролине, которая провела великолепный матч, показав теннис самого высокого уровня. В теннисе так бывает, что, не реализовав свой шанс дальше за несколько мячей игра может перевернуться в обратную сторону — теряется концентрация, уходит внимание, начинает сбоить подача. Подобные матчи с качелями в обе стороны — то, за что, в том числе, так любят теннис», — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко.

В финале открытого чемпионата Франции Мухова сыграет с полькой Игой Свентек.