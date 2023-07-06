Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:12

Селиваненко: «Касаткина максимально использовала свое преимущество в классе и в опыте»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянки Дарьи Касаткиной над британкой Джоди Беррейдж во втором круге Уимблдона.

«Дарья сегодня сыграла очень уверенно, максимально использовав свое преимущество в классе и в опыте. Главное — сохранить дальше такой же настрой и уверенность. Как чувствует себя Касаткина, играя на траве? Сейчас все игроки достаточно универсальны на всех покрытиях, хотя, конечно, у каждого есть свои предпочтения», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Надя Подороска (Аргентина).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-kasatkina-sy-grala-ochen-uverenno-protiv-berrejdzh/
Теннис
Уимблдон
Дарья Касаткина
0
Читайте также
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Украинский боксер Усик подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский: «Сафиуллин очень удивил и порадовал»