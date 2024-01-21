Селиваненко прокомментировал поражение Хачанова в матче с Синнером на Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на поражение российского теннисиста Карена Хачанова от итальянца Янника Синнера в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Нельзя сказать, что Карен сегодня в целом неудачно играл. Просто Янник сейчас очень силен и его запас прочности оказался выше. По одному раннему брейку в каждом сете оказалось достаточно для доминирования Янника», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Итальянский теннисист победил Хачанова со счетом 6:4, 7:5, 6:3. В следующем раунде он встретится с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Андрей Рублев (Россия).

Синнер стал единственным теннисистом в мужском разряде Australian Open, не проигравшим ни сета.