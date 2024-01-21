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Сегодня, 13:37

Селиваненко прокомментировал поражение Хачанова в матче с Синнером на Australian Open

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на поражение российского теннисиста Карена Хачанова от итальянца Янника Синнера в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Нельзя сказать, что Карен сегодня в целом неудачно играл. Просто Янник сейчас очень силен и его запас прочности оказался выше. По одному раннему брейку в каждом сете оказалось достаточно для доминирования Янника», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Итальянский теннисист победил Хачанова со счетом 6:4, 7:5, 6:3. В следующем раунде он встретится с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Андрей Рублев (Россия).

Синнер стал единственным теннисистом в мужском разряде Australian Open, не проигравшим ни сета.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11471249-selivanenko-obyasnil-porazhenie-hachanova-v-matche-s-sinnerom-na-australian-open.html
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Янник Синнер
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