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Сегодня, 11:18

Селиваненко — о поражении Андреевой на Уимблдоне: «Мирра упустила нить игры»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Мирры Андреевой в первом круге Уимблдона Бренде Фрухвиртовой со счетом 6:1, 3:6, 2:6.

«Мирра отлично начала матч, но потом упустила нить игры, допуская слишком много невынужденных ошибок. При этом Бренда, младшая из сестер Фрухвирстовых, использовала свои шансы. Надо отдать ей должное. Для Мирры обидный проигранный матч, но это тоже часть тенниса, без которой никто не обходится», — сказал Селиваненко «СЭ».

Во втором круге 17-летняя Фрухвиртова встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Софья Грецкая

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/5/
Уимблдон
Мирра Андреева
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