Селиваненко — о вылете Надаля с «Ролан Гаррос»: «Сегодня Рафаэль сыграл на очень высоком уровне, с учетом всех обстоятельств»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение Рафаэля Надаля в матче первого круга Открытого чемпионата Франции-2024.

В понедельник, 27 мая, 37-летний испанец уступил представителю Германии Александру Звереву со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

«Не думаю, что Рафаэлю нужны советы со стороны. Рафа — один из величайших теннисистов за всю историю, такие как он играют до тех пор, пока сами получают удовольствие от игры. Сегодня Рафаэль сыграл на очень высоком уровне, с учетом всех обстоятельств», — сказал Селиваненко «СЭ».

После матча Надаль допустил, что игра против Зверева может стать последней в рамках его выступлений на «Ролан Гаррос».

Во втором круге турнира Зверев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Джованни Мпетши Перрикар (Франция).

(Софья Грецкая)