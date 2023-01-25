Селиваненко о поражении Рублева от Джоковича: «Новак сейчас в такой форме, что ему сложно что-то противопоставить»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича (1:6, 2:6, 4:6) в четвертьфинале Australian Open 2023.

«Новак сыграл безукоризненно, без ошибок, давил всю игру. Он находится в такой форме, что ему сложно что-то противопоставить. Хотя Андрей не сдавался и в третьем сете, но ключевую роль сыграли ошибки. Новак сыграл потрясающе. Кто может навязать ему борьбу? Сложно сказать, что будет завтра. Нельзя сказать, какая форма у него будет через несколько дней», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Australian Open Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал поборются россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.