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Сегодня, 14:07

Селиваненко о поражении Рублева от Джоковича: «Новак сейчас в такой форме, что ему сложно что-то противопоставить»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева от Новака Джоковича (1:6, 2:6, 4:6) в четвертьфинале Australian Open 2023.

«Новак сыграл безукоризненно, без ошибок, давил всю игру. Он находится в такой форме, что ему сложно что-то противопоставить. Хотя Андрей не сдавался и в третьем сете, но ключевую роль сыграли ошибки. Новак сыграл потрясающе. Кто может навязать ему борьбу? Сложно сказать, что будет завтра. Нельзя сказать, какая форма у него будет через несколько дней», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Australian Open Джокович сыграет против американца Томми Пола. В другой паре за выход в финал поборются россиянин Карен Хачанов и грек Стефанос Циципас.

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Новак Джокович
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