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«Большой шлем»

30 мая, 23:54

Селиваненко: «Думаю, Андреева сейчас просто наслаждается моментом»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался об удачном старте российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Мирра сейчас показывает игру, которая позволяет рассчитывать на успех в каждом последующем матче. Вопрос в том, сколько матчей подряд ей удастся так сыграть в таком возрасте. Сам факт ее выступления в основной сетке турнира Большого Шлема — уже важный этап карьеры. Поэтому, думаю, она сейчас просто наслаждается моментом. Отражает ли 143 место в рейтинге WTA ее текущий уровень? Это место не в рейтинге, а в классификации, которое отражает результаты игрока за последние 12 месяцев. Мирра только начала играть большие турниры и, естественно, после «Ролан Гаррос» она значительно поднимется», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Андреева обыграла американку Элисон Риск. Ее следующей соперницей станет Диан Парри из Франции. Матч между россиянкой и француженкой пройдет 1 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-dumayu-andreeva-sejchas-prosto-naslazhdaetsya-momentom/
Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
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