Селиваненко о выходе Рублева в третий круг Australian Open: «Были нервные моменты. Но победа есть победа»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на победу Андрея Рублева над Эмилем Руусувуори из Финляндии во втором круге Australian Open.

«Результат могу назвать положительным, за исключением одного отрезка в конце третьего сета, когда он дал волю эмоциям. Дал возможность перевести игру в четвертый сет. Там тоже были нервные моменты. Но победа есть победа. Эту игру можно было бы поделить на две части. В первой он уверенно выигрывал и вторая, где он дал волю эмоциям и отпустил соперника. Но слабых соперников не бывает», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу россиянина. В третьем круге Рублев сыграет с Дэниэлем Эвансом (Великобритания).